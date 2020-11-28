(سي إن إن): تحريك حاملة الطائرات إلى منطقة الخليج

رام الله - دنيا الوطنقالت شبكة (سي إن إن) الأمريكية نقلا عن مسؤول بالبنتاغون: إن حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز" تحركت إلى منطقة الخليج مع سفن حربية أخرى.وأفادت الشبكة بأن يتم نقل حاملة الطائرات يو إس إس نيميتز إلى منطقة الخليج العربي إلى جانب السفن الحربية الأخرى لتوفير الدعم القتالي والغطاء الجوي مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق وأفغانستان بحلول 15 كانون الثأني/ يناير.وأشار المسؤول أن ذلك تم بموجب أوامر من الرئيس دونالد ترامب.وأكد المسؤول أن الخطوة اتخذت قبل ورود أنباء عن اغتيال عالم نووي إيراني بارز.وأوضحت شبكة (سي إن إن) أن تحركات القوات الأمريكية هي رسالة ردع متزايدة لإيران بغض النظر عن ملاحظة المسؤول.