شؤون فلسطينية

الطقس: فرصة لتساقط أمطار خلال فترات اليوم

الطقس: فرصة لتساقط أمطار خلال فترات اليوم
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم السبت، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود  3 درجات مئوية.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاحد، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً الى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة الى  معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً نسبياً إلى بارد خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى  معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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