مجتمع

"كف زين".. فيديو لطفل يتعرض للضرب من والدته يثير الجدل

"كف زين".. فيديو لطفل يتعرض للضرب من والدته يثير الجدل
أثار مقطع فيديو، جدلاً واسعاً بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أظهر طفلاً يتعرض للضرب من قبل والدته، أثناء تدريسها له في المنزل.

وقد أظهر الفيديو، الطفل وهو للضرب من قبل والدته، أثناء تدرسيها له، خلال التعليم البيتي، حيث سألته سؤال، ممن تتكون الأسرة، فأجابها من أب وأخ وأخت، وإذ بها تضربه على وجهها وتقول له: "وين الأم راحت.. الله ينكبك في عمرك".

 

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