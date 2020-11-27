الأوقاف تدعو المواطنين إلى أداء صلوات الجنازة في الساحات العامة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

دعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية المواطنين إلى أداء صلوات الجنازة في الساحات العامة، وعدم تأديتها في المساجد بسبب ما تشهده من زحام ومخالفة لإجراءات السلامة، وذلك نظرًا لازدياد الحالة الوبائية في قطاع غزة، ومن أجل الحفاظ على أرواح الناس.



وطالبت الأوقاف المواطنين بالإسراع في دفن المتوفى وعدم انتظار الصلوات، وعدم دعوة الناس لشهود الجنازات، وإقامة صلاة الجنازة بمن حضر من الأقارب. مؤكدةً على عدم فتح بيوت العزاء، وتأدية واجب العزاء عبر وسائل التواصل المتعددة.



وفي السياق شددت على الأوقاف أنها ستتعامل بشدة مع جميع المساجد غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية أثناء أداء الصلوات المفروضة.



ونوهت الوزارة إلى أنه سيتم إغلاق المساجد غير الملتزمة ويتحمل المستهترين المسئولية الشرعية وإثم إغلاق المسجد.