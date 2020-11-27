ماذا علقت حركة حماس على حادثة اغتيال محسن زادة؟

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رام الله - دنيا الوطن

دانت حركة المقاومة الاسلامية حماس، جريمة الاغتيال التي استهدفت العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة في العاسمة الإيرانية طهران.



وقالت الحركة في بيان لها، نشر مساء اليوم الجمعة، على موقعها الالكتروني: "لقد جاء هذا الاغتيال متزامنًا مع تهديدات أمريكية وصهيونية متواصلة للجمهورية الإسلامية في إيران بهدف حرمانها وحرمان الأمة من امتلاك أدوات التقدم العلمي والقوة، بحيث تبقى في يد الاحتلال الصهيوني ومشروعه الاستيطاني التوسعي الذي يستهدف كل الأمة، وإبقاء المنطقة في دوامة من القتل، وما يترتب على ذلك من ردود أفعال وفوضى وعدم استقرار يحقق مصالح الكيان الصهيوني بالدرجة الأساسية".



وأضافت: "خالص التعازي للشعب الإيراني المسلم، وللقيادة الإيرانية باستشهاد هذا العالم النووي، وكلنا ثقة في قدرة إيران والأمة على تعويض هذه الخسارة بالمزيد من العمل والتقدم بما يكسر احتكار قوى الاستكبار لعوامل القوة والتقدم العلمي في المنطقة".