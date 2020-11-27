أول فصيل فلسطيني يعقب على حادثة اغتيال العالم النووي الإيراني محسن زادة

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رام الله - دنيا الوطن

عقبت لجان المقاومة الشعبية في فلسطين، على حادثة اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن مجدي زادة، في حادثة إطلاق نار وقعت، ظهر اليوم الجمعة، بالعاصمة الإيرانية طهران.



وقالت اللجان في تصريح لها: "ندين اغتيال العالم محسن فخري زادة، ونعتبر هذه العملية الإجرامية، إرهاب دولة وبلطجة وعربدة، ولابد من محاسبة مرتكبيها المجرمين ومن يقف وراءهم".