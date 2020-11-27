الأوقاف تُغلق خمسة مساجد بمحافظات غزة وخانيونس والوسطى

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، قراراً بإغلاق خمسة مساجد في محافظات غزة وخانيونس والوسطى، اعتبارا من صلاة فجر يوم غدٍ السبت، بسبب إصابة بعض روادها بفيروس (كورونا).



وأشارت الوزارة في تصريح لها، إلى أنه تقرر اغلاق مسجد واحد في خانيونس جنوب قطاع غزة وهو مسجد أبو عبيدة في بلدة بين سهيلا، ومسجد واحد في مدينة غزة وهو مسجد برج الشفاء، وثلاثة مساجد في المنطقة الوسطى وهي البركة وأبو ذر الغفاري بدير البلح، ومسجد الدعوة بالمغازي.