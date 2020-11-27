(أونروا): صرف رواتب كاملة للموظفين الأسبوع المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت رئاسة المؤتمر العام لاتحادات العاملين بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، اليوم الجمعة، عن صرف راتب كامل للموظفين خلال الأسبوع المقبل.



وقال جمال عبد الله رئيس المؤتمر العام في تصريح صحفي: "إن قرار صرف راتب كامل للموظفين جاء بعد اجتماع مع المفوض العام للوكالة وتم الاتفاق على صرف رواتب كاملة لجميع موظفي (أونروا)"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).



وأشار إلى أن الإعداد والعمل بهذا القرار من النواحي الفنية بدأت وسيتم صرف الرواتب في موعد أقصاه الخميس القادم.



وكانت (أونروا) تحدثت عن أزمة طاحنة يمكن أن تودي لدفع جزئي للرواتب.