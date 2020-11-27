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صحيفة أمريكية تكشف الجهة المسؤولة عن اغتيال "أبو البرنامج النووي" الإيراني

صحيفة أمريكية تكشف الجهة المسؤولة عن اغتيال "أبو البرنامج النووي" الإيراني
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية، الجهة المسؤولة عن اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن مجدي زادة، الذي تعرض لعملية اغتيال، ظهر اليوم الجمعة، في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال ثلاثة من مسؤولي المخابرات الأمريكية للصحيفة: "إن إسرائيل كانت وراء الهجوم على محسن مجدي زادة، فيما لم يتضح مدى المعلومات التي ربما تكون الولايات المتحدة الأمريكية على علم بالعملية قدما".

واضافوا: "أمريكا وإسرائيل، لديهما معلومات استخبارية بشأن إيران منذ فترة طويلة".

وكان زادة قد اغتيل، ظهر اليوم الجمعة، بعدما تعرض لعملية اطلاق نار، في منطقة ابسرد بمنطقة دماوند  قرب العاصمة طهران، فيما قتل ثلاثة أو أربعة من المسلحين.

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