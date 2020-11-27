شؤون فلسطينية

تشاووش أوغلو: قيام دولة فلسطينية مستقلة جغرافياً أصبح مستحيلاً بسبب سياسة الضم

تشاووش أوغلو: قيام دولة فلسطينية مستقلة جغرافياً أصبح مستحيلاً بسبب سياسة الضم
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو: "إن فتح سفارات لدول عربية في القدس يقوض امكانية قيام دولة فلسطينية".

وفي تصريح على هامش مشاركته بالاجتماع السابع والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، رأى أوغلو أن تعليق ضم الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل مقابل التطبيع، مجرد احتيال، معتبرا أن قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا أصبح مستحيلا في ظل سياسة الضم الإسرائيلية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

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