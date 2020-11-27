مصرع خمسة مرضى (كورونا) جراء نشوب حريق في مستشفى بالهند

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رام الله - دنيا الوطن

لقي خمسة من المصابين بكوفيد-19 حتفهم في الهند إثر حريق شب بوحدة رعاية مركزة لمرضى (كورونا) في أحد المستشفيات، هو الرابع منذ بدء الجائحة، ما دفع المحكمة العليا لطرح استفسارات غاضبة.



وأظهرت لقطات بثها التلفزيون أن الحريق الذي شب في الصباح الباكر في مدينة راجكوت بولاية غوجارات في غرب الهند، أتى على وحدة الرعاية المركزة في المستشفى الخاص بمرضى (كورونا).



وقال مسؤول حكومي إن السبب المرجح للحريق هو ماس كهربائي.



وأضاف في تصريحات لـ(رويترز): "توفي ثلاثة من المرضى في مكان الحريق، وتوفي اثنان في الطريق إلى مستشفى الحروق، ولم يصب مريضان آخران في وحدة الرعاية المركزة بأذى".



وأثار أحدث حريق غضب أعلى محكمة هندية وطالبت الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية بتقديم رد تفصيلي بشأن سبب تكرار الحرائق في مستشفيات العزل.



وسجلت الهند 9.3 مليون إصابة بفيروس (كورونا)، وهذا ثاني أعلى عدد إصابات على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة، فيما تجاوزت حصيلة الوفيات في الهند 135 ألفا.



وقالت وزارة الصحة الهندية اليوم الجمعة إنها رصدت 43082 إصابة و492 وفاة جديدة في البلاد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.