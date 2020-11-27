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الجيش الأردني يعلن مقتل عسكريين إثنين جراء انقلاب آلية عسكرية

الجيش الأردني يعلن مقتل عسكريين إثنين جراء انقلاب آلية عسكرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الأردني، اليوم الجمعة، مقتل عسكريين إثنين، وإصابة ثلاثة آخرين، جراء إنقلاب آلية عسكرية شرق الأردن.

وقال، في بيان صحفي، عبر موقع (فيسبوك): "إنه أثناء قيام إحدى الآليات العسكرية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية بجولة تفتيشية روتينية يومية ضمن منطقة المسؤولية صباح اليوم الجمعة، تعرضت الآلية لحادث انزلاق نتيجة صعوبة الرؤية بسبب الضباب الكثيف".

وأوضح، أن الحادث أدى إلى وفاتين وإصابة ثلاثة آخرين، مشيراً إلى إسعاف المصابين بواسطة طائرة إخلاء طبي إلى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج اللازم لهم.

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