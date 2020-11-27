دولي

الصحة التركية: نحو ثلاثين ألف إصابة و177 وفاة جديدة بـ(كورونا)

الصحة التركية: نحو ثلاثين ألف إصابة و177 وفاة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 177 وفاة و29845 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة أنه تم شفاء 3845 حالة، ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس (كورونا) إلى 392616 ألفا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتشهد تركيا منذ أسابيع ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس (كورونا)، الأمر الذي دفع السلطات من جديد إلى تشديد للإجراءات الوقائية والقيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض.

وأعلن وزير الصحة، فخر الدين قوجة، سابقا أن بلاده تواجه حاليا ذروة ثانية من الجائحة وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب أسلوب تعاملها مع التفشي ونظام تسجيل الحالات، الذي لا يحصي الإصابات الخالية من الأعراض.

أخبار ذات صلة

صحيفة أمريكية تكشف الجهة المسؤولة عن اغتيال &#34;أبو البرنامج النووي&#34; الإيراني

صحيفة أمريكية تكشف الجهة المسؤولة عن اغتيال "أبو البرنامج النووي" الإيراني

مصرع خمسة مرضى (كورونا) جراء نشوب حريق في مستشفى بالهند

مصرع خمسة مرضى (كورونا) جراء نشوب حريق في مستشفى بالهند

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 110 آلاف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 110 آلاف إصابة بـ(كورونا) خلال 24 ساعة

التلفزيون الإيراني: أنباء عن اعتقال أحد عناصر عملية اغتيال زادة

التلفزيون الإيراني: أنباء عن اعتقال أحد عناصر عملية اغتيال زادة

لأول مرة.. الصحة العالمية تتحدث عن قرب التخلص من (كورونا)

لأول مرة.. الصحة العالمية تتحدث عن قرب التخلص من (كورونا)

تفاصيل العملية.. كيف اغتيل محسن فخري زادة العالم النووي الإيراني؟

تفاصيل العملية.. كيف اغتيل محسن فخري زادة العالم النووي الإيراني؟

ظريف: إسرائيل متورطة على الارجح باغتيال محسن فخري زادة

ظريف: إسرائيل متورطة على الارجح باغتيال محسن فخري زادة

اتهم اسرائيل باغتيال زادة.. مستشار خامنئي العسكري: ردنا سينزل كالصاعقة على القتلة

اتهم اسرائيل باغتيال زادة.. مستشار خامنئي العسكري: ردنا سينزل كالصاعقة على القتلة

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

شؤون فلسطينية

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم مضايقات الاحتلال

الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى رغم مضايقات الاحتلال

مستوطنون يقطعون 400 شجرة عنب و70 شجرة زيتون شمال رام الله

مستوطنون يقطعون 400 شجرة عنب و70 شجرة زيتون شمال رام الله

المالكي يشارك في الاجتماع الافتراضي للاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط

المالكي يشارك في الاجتماع الافتراضي للاتحاد الأوروبي مع دول جنوب المتوسط

إصابات بالرصاص المعدني إحداها في الرأس خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات بالرصاص المعدني إحداها في الرأس خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة

إصابات خلال قمع الاحتلال مسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة

إصابة 6 لاعبين بفيروس (كورونا) قبل افتتاح منافسات بطولة دوري غزة

إصابة 6 لاعبين بفيروس (كورونا) قبل افتتاح منافسات بطولة دوري غزة

هآرتس: عودة التنسيق الأمني &#34;بدون تحفظات&#34; وإسرائيل ستخصم أموال الشهداء والأسرى من &#34;المقاصة&#34;

هآرتس: عودة التنسيق الأمني "بدون تحفظات" وإسرائيل ستخصم أموال الشهداء والأسرى من "المقاصة"

مدير عام شرطة بيت لحم: أهالي المحافظة ملتزمون بالإغلاق

مدير عام شرطة بيت لحم: أهالي المحافظة ملتزمون بالإغلاق

منوعات

شاهد: كريم عبد العزيز ينافس ياسمين صبري بسعر ساعته

شاهد: كريم عبد العزيز ينافس ياسمين صبري بسعر ساعته

نسرين طافش تستعرض نعم الله عليها بكأس رقائق الذهب

نسرين طافش تستعرض نعم الله عليها بكأس رقائق الذهب

علاء مبارك يقدم اقتراحًا لـ &#34;محمد رمضان&#34; لإنهاء أزمة التطبيع

علاء مبارك يقدم اقتراحًا لـ "محمد رمضان" لإنهاء أزمة التطبيع

شاهد: ملابس نورهان شعيب تعرضاها للإحراج

شاهد: ملابس نورهان شعيب تعرضاها للإحراج

شاهد: (بالبنط العريض) تقترب من 300مليون مشاهد بوقت قياسي

شاهد: (بالبنط العريض) تقترب من 300مليون مشاهد بوقت قياسي

شقيقة محمد رمضان &#34;تُطبطب&#34; عليه بعد أزمة التطبيع

شقيقة محمد رمضان "تُطبطب" عليه بعد أزمة التطبيع

بشرى تطلب أغرب (شبكة خطوبة) ممكن أن تحصل عليها العروس

بشرى تطلب أغرب (شبكة خطوبة) ممكن أن تحصل عليها العروس

شاهد: بعد شائعات الانفصال ديما بياعة تستمتع بالحمام التركي برفقة زوجها

شاهد: بعد شائعات الانفصال ديما بياعة تستمتع بالحمام التركي برفقة زوجها

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

عربي

مسؤول إسرائيلي: لا تطبيع مع السعودية طالما الملك سلمان في السلطة

مسؤول إسرائيلي: لا تطبيع مع السعودية طالما الملك سلمان في السلطة

اجتماع سعودي إماراتي مصري أردني لبحث تطورات الأزمة السورية

اجتماع سعودي إماراتي مصري أردني لبحث تطورات الأزمة السورية

آلاف السودانيين يشيعون الصادق المهدي

آلاف السودانيين يشيعون الصادق المهدي

هزة أرضية تضرب مدينة دمشق وريفها

هزة أرضية تضرب مدينة دمشق وريفها