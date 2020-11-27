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الصحة الاردنية: تسجيل61 وفاة و4580 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة الاردنية: تسجيل61 وفاة و4580 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 61 وفاة و4580 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 2570 وفاة و207601 إصابة.

وأشار الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء والوزارة، إلى أن عدد الحالات النشطة حاليّا في المملكة وصل إلى 64694 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 234 حالة، فيما غادرت 194 حالة المستشفيات بعد شفائها، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ولفت إلى أن إجمالي عدد الحالات التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّا بلغ 2092 حالة، منها 485 حالة على أسرّة العناية الحثيثة.

كما أشار الموجز إلى تسجيل 4750 حالة شفاء اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء 140400 حالة.

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