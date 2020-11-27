دولي

التلفزيون الإيراني: أنباء عن اعتقال أحد عناصر عملية اغتيال زادة

التلفزيون الإيراني: أنباء عن اعتقال أحد عناصر عملية اغتيال زادة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة أنباء التلفزيون الإيراني بأنباء عن اعتقال أحد عناصر مجموعة الاغتيال التي قتلت اليوم الجمعة العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة في طهران.

وقال التلفزيون الإيراني: "إن سيارة من نوع نيسان كانت تحمل مواد متفجرة انفجرت أمام سيارة العالم النووي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

واغتيل العالم النووي الإيراني عن طريق انفجار تعرضت له سيارته ثم إطلاق الرصاص، وقالت وكالة (فارس) الإيرانية، إن مرافقي العالم النووي اشتبكوا مع فريق الاغتيال والعملية أدت إلى مقتل شخصين على الأقل.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "إن إسرائيل، العدو اللدود لإيران، متورطة على الأرجح في مقتل فخري زاده".

وامتنع البنتاغون عن التعليق على الاغتيال، كما قال مسؤول من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "المكتب لا يعلق على تقارير عن الهجوم".

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