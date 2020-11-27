دولي

تفاصيل العملية.. كيف اغتيل محسن فخري زادة العالم النووي الإيراني؟

تفاصيل العملية.. كيف اغتيل محسن فخري زادة العالم النووي الإيراني؟
رام الله - دنيا الوطن
هاجمت عناصر مسلحة، ظهر اليوم الجمعة، سيارة تنقل محسن فخري زاده رئيس منظمة الابحاث والابداع بوزارة الدفاع الإيرانية.

وأفادت وکالة (مهر) للأنباء نقلا عن مصادر المطلعة، أن حادث الاغتیال بدأ في منطقة ابسرد القریبة من مدینة دماوند قرب العاصمة طهران، أثناء مرور العالم فخري زاده مع حراسه الشخصي بانفجار سیارة (بیك أب) مفخخة اولا بحیث توقفت سیارة التي کانت تحمل فخري زادة. 

وأثناء الاشتباك بين فريقه الأمني ​​والمسلحين، أصيب محسن فخري زاده بجروح خطيرة ونقل إلى المستشفى.

وأضافت المصادر أن بعد ایقاف سیارته بدأ أربع مسلحين مجهولين يركبون على دراجة نارية، باطلاق النار المكثف علی سیارة فخري زادة، مما ادی الی إصابته بجروح بالغة ثم تم نقله الی المستشفی لإجراء عملیة جراحیة، لافتة إلى أن احد المسلحين عندما تأكد من أن زاده على قيد الحياة ، أطلق النار على سيارته وهو في طريقه إلى مستشفى.

وللأسف لم ينجح الفريق الطبي في إحيائه ، ومنذ دقائق قليلة وتم الاعلان عن وفاة العالم البارز.

يذكر ان العالم فخري زاده من ابرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتیاله وقد أعلن قبل عامين نتنياهو عن اسمه في احدی المؤتمرات الصحفية.

جدیر بالذکر أنه تم تصنيف فخري زاده باعتباره "عالماً أول في وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية والمدير السابق لمركز أبحاث الفيزياء (PHRC)" في 24 مارس 2007 ، على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران.

يذكر أن اسم محسن فخري زاده كواحد من خمس شخصيات إيرانية ضمن قائمة أقوى 500 شخصية في العالم وفق مجلة فورين بوليسي الأمريكية.

وقبل دقائق من حادث الاغتیال قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتحميل مقطع فيديو على الشبكات الاجتماعية يتحدث فيه عن انجازاته هذا الأسبوع وفي ختام المقطع قال: "ليس كل شيء يمكنني إخباركم به. 

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