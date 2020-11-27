اتهم اسرائيل باغتيال زادة.. مستشار خامنئي العسكري: ردنا سينزل كالصاعقة على القتلة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

حمل حسین دهقان، المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إسرائيل المسؤولية عن اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده في طهران اليوم الجمعة.



وقال دهقمان في تصريحات صحفية له، مساء اليوم الجمعة: "إن ردنا على اغتيال فخري زادة سينزل كالصاعقة على رؤوس القتلة".



يشار إلى أن فخري زادة تعرض، ظهر اليوم الجمعة، لعملية اغتيال في العاصمة الايرانية طهران، فيما قتل ثلاثة أو أربعة مسلحين.