روسيا تجدد تأكيدها: بناء إسرائيل للمستوطنات على أراضي 1967 تعرقل عملية المفاوضات

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت روسيا، اليوم الجمعة، موقفها من عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية.



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا: "نعيد التأكيد على الموقف المبدئي لروسيا بشأن عدم شرعية بناء إسرائيل للمستوطنات على الأراضي التي تم الاستيلاء عليها عام 1967"، مضيفة أن "هذه الأعمال تعرقل الجهود المبذولة لاستئناف عملية التفاوض الهادفة إلى إقامة سلام عادل ودائم وشامل في منطقة الشرق الأوسط "، وفق ما ذكرته وكالة (سبوتنيك).



وتابعت أن زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى مرتفعات الجولان المحتلة تتحدث عن استصغار واشنطن للقانون الدولي.



وقالت زاخاروفا: "نرى (زيارة بومبيو) دليلا آخر لموقف واشنطن الذي يظهر استصغارا بالمبادئ القانونية الدولية حول تسوية الوضع في الشرق الأوسط المعترف بها عالميا"، مؤكدة "أن محاولات الإدارة الأميركية إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بهذه الطريقة تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن".