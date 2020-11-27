شاهد: اغتيال عالم نووي إيراني قرب العاصمة طهران





أفادت وكالة (فارس) الإيرانية، بتعرض العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده، عصر اليوم الجمعة الى عملية اغتيال قرب العاصمة الايرانية طهران.وأكدت الوكالة، أن العالم النووي محسن فخري زاده تعرض للاغتيال بعملية تفجير وإطلاق نار في ابسرد بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران.وأشارت الوكالة، إلى أنه قتل ثلاثة أو أربعة أشخاص، قيل أنه من المسلحين الذين أطلق النار، لافتة في الوقت ذاته إلى أن هناك جثتين في عيادة ابسرد، وان سرير فخري زادة مليء بالدماء.بدورها، أفادت وکالة (مهر) للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة، أن اغتیال زادة، جاء قبل بضع ساعات خلال مواجهات مسلحة بين عناصر مجهولة وفريق حراسته.من جانبها، أكدت وكالة (تسنيم) الإيرانية، نبأ اغتيال العالم النووي فخري زادة، فيما أصيب مرافقه بجراحات أثناء هذه عملية الاغتيال.وتم تصنيف فخري زاده باعتباره "عالماً أول في وزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة الإيرانية والمدير السابق لمركز أبحاث الفيزياء (PHRC)" في 24 مارس 2007 ، على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد إيران.يذكر أن اسم محسن فخري زاده كواحد من خمس شخصيات إيرانية ضمن قائمة أقوى 500 شخصية في العالم وفق مجلة فورين بوليسي الأمريكية.وزارة الدفاع الإيرانية، أكدت بدورها، مقتل العالم النووي الإيراني في هجوم مسلح وصفته بـ"الإرهابي"، لافتة إلى أنه بعد الاشتباك المسلح، نقل زاد الى المستشفى في حالة حرجة، ولكن الأطباء لم يستطيعوا انقاذ حياته وفارق الحياة.