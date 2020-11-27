مستوطنون يقطعون 400 شجرة عنب و70 شجرة زيتون شمال رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

قطع مستوطنون، اليوم الجمعة، 400 شجرة عنب و70 شجرة زيتون بقرية ترمسعيا شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.



وأفاد منسق اللجان الزراعية كاظم الحج، بأن مستوطنين خربوا مزرعتي عنب في المنطقة الشرقية من قرية ترمسعيا وقطعوا واقتلعوا 400 شجرة عنب، كما قطعوا 70 أشجار زيتون، تعود ملكيتها للمواطن نضال ربيع والمواطن راجح أبو السكر.



وذكر أن المستوطنين الذين هاجموا المزرعتين هم أنفسهم من أقاموا بؤرة استيطانية ونصبوا بيوت متنقلة قبل أيام قبالة سهول القرية، وهم من يطردون المزارعين من أراضيهم في المنطقة.