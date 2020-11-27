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دولي

تحطّم طائرة حربية هندية في سماء "بحر العرب"

تحطّم طائرة حربية هندية في سماء "بحر العرب"
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤولون في القوات البحرية الهندية أنّ إحدى الطائرات التدريبية من نوع "ميغ-29 ك" قد تحطمت في أجواء "بحر العرب"، مساء الخميس، ما أدّى إلى فقدان أحد طياريها، فيما تمّ إنقاذ الثاني.

وبحسب ما نقلت قناة (روسيا اليوم) عن صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، فإنّ المسؤولين قالوا إنّ الطائرة التي تحطمت، في رابع حادث من نوعه لطائرات "ميغ ك" الهندية في الآونة الأخيرة، تنتمي إلى الوحدة العسكرية العاملة ضمن حاملة الطائرات الهندية "INS Vikramaditya"، وقد "تعافى أحد الطيارين، ويجري البحث عن الوحدات الجوية والسطحية للطيار الثاني" مضيفين أنّ القوات المسلحة البحرية الهندية قد أمرت "بفتح تحقيق في الحادث".

وكان آخر تحطم لطائرة "ميغ ك" في الهند وقع في شهر شباط الماضي، وكانت هي الأخرى طائرة تدريب سقطت خلال تحليق تدريبي روتيني في منطقة جوا، وتمكن طيارها من القفز بسلام في الوقت المناسب.

 وسبق هذا الحادث تحطم طائرة من الطراز ذاته في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي بسبب اصطدام طائر بها، بالإضافة إلى حادث مشابه تعرضت له طائرة أخرى في كانون الثاني/ يناير 2018.

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