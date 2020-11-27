إصابة 6 لاعبين بفيروس (كورونا) قبل افتتاح منافسات بطولة دوري غزة

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رام الله - دنيا الوطن

من المقرر ان تنطلق مساء اليوم الجمعة منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم في ظل واقع وظروف صحية قاسية ومتعددة نتيجة تفشي فيروس" كورونا" وهو الأمر الذي سيترك اثرا كبيرا فنيا واداريا ومعنويا على الكثير من الفرق لاسيما الكبيرة منها من بينها.



كما تقام البطولة في ظل غياب الجماهير عن حضور اللقاءات بما قد يؤثر على فرق شباب رفح وخدمات رفح واتحاد الشجاعية وخدمات الشاطئ وقطبي خانيونس الاتحاد والشباب وغيرها من الفرق الطموحة.



وقد استعدت كافة الفرق من خلال تعزيزات وصفقات وفق احتياجاتها ولكن دون خوض فترة اعداد حقيقية ومناسبة تتركز على جوانب بدنية وخططية وفق الأصول المتبعة حيث خاضت تلك الفرق تدريبات قليلة ودخلت في معترك اللقاءات الودية أي ان الجانب البدني لجميع الفرق لم يصل للحد الأدنى المطلوب.



وتبدو فرص المنافسة متاحة لعدة فرق تمتلك مقومات المنافسة الحقيقية ولعل غياب ورحيل نصف قوة البطل خدمات رفح امثال هلال غواش وبدر موسي و سامي قعدان سيجعل خدمات رفح في كفة متساوية مع عدد من الفرق للمنافسة على اللقب لاسيما الصداقة الذي كون فريقا متكاملا بجميع الخطوط وشباب رفح الذي استعاد بريقه وعنفوانه واكتسب لاعبوه الشبان خبرات كافية عن الموسم الماضي و اتحاد الشجاعية الذي حافظ على قوامه الرئيسي وخبراته وشبابه.



كما برزت بعض الفرق مثل بيت حانون الرياضي الذي كون فريقا مدججا بالخبرات والمواهب الذي تؤهله لمقارعة الكبار ، فيما ستبقي فرص خدمات الشاطئ واتحاد خانيونس وشباب خانيونس وشباب جباليا قائمة وفق إمكانياتها وقدراتها، فيما سيقاتل كالعادة الهلال والجلاء والتفاح على حصد وجمع النقاط مبكرا للبقاء.



ويتفوق الأخضر الرفحي على بطولة الدوري التي باتت ماركة مسجلة باسمه الذي يدخله بظروف تختلف عن الموسمين السابقين لكن يبقى خدمات رفح اسم كبير وقوي على صعيد الدوري بمن حضر .



وقد حدد الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم العدد المسموح به لكل فريق خلال مباريات الدوري ؛حيث سيتم السماح لكل نادٍ بإدخال 35 شخصا فقط في لقاءات الدوري, على أن يشمل العدد اللاعبين والجهاز الفني ومجلس الإدارة. وشدد الاتحاد على ضرورة إرسال أي نادٍ, كشف الأسماء بالعدد المحدد قبل 48 ساعة من انطلاق المباراة في الدوري. وطالب جميع الأندية بالتقيد بالعدد المسموح به, مع أخذ الاحتياطات الاحترازية لضمان السلامة التامة من فيروس "كورونا".



كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات بحق المخالفين للتعليمات خلال مباريات الدوري بغزة، التي ستنطلق سينطلق وفق إجراءات صحية مشددة, محذرا المخالفين من عقوبات قاسية. كما سيتم منع أي تجمع جماهيري خلال المباريات, سيتم حرمان الفريق من إكمال مبارياته في الدوري, ما سيعرض النادي للتحقيقات القضائية. وسيكون دخول الملاعب سيكون مشروطا بعدد محدد من الأشخاص, على أن تتحمل إدارات الأندية المسؤولية كاملة عن أي مخالفة.



إصابات كورونا



وقبيل انطلاق الدوري فقد أعلن عن إصابة 6 لاعبين بفيروس كورونا المستجد حسب وزارة الصحة بغزة ؛ حيث تبين من الكشف المعلن إصابة كلا من لاعب الشاطئ محمد أبو ريالة ، لاعب بيت حانون محمد دهمان ،لاعب الأهلي مصطفى الداعور ، لاعب شباب رفح فهد الحولي ، لاعب شباب رفح محمد النمس ، لاعب نماء أحمد علوان.



فرص وتحديات المنافسة



يعد خدمات رفح أكثر الأندية تتويجاً باللقب، للدفاع عن لقبه المفضل، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق بعد رحيل عدد من اللاعبين وخسارة لقب كأس السوبر أم شباب رفح.ويسعى شباب رفح إلى الظهور بشكل لافت والقتال لاستعادة لقب الدوري، متسلحاً بمعنوياته المرتفعة بعد تتويجه بلقبي الكأس والسوبر.



ويقتحم اتحاد وشباب خان يونس المهمة بحثاً عن لقب يعيد لهما الهيبة، لاسيما الفريق البرتقالي الذي لم يتوج بعد بلقب الدوري.وتزداد المنافسة شراسة بوجود الصداقة والشجاعة وخدمات الشاطئ وجمعيهم اعتلوا منصات تتويج المسابقة من قبل، وهذا أمر يمنحهم الأفضلية والقدرة على اقتحام مقاعد المقدمة.



وسيكون الطموح عنواناً لشباب جباليا وبيت حانون الرياضي وهلال غزة، بينما يدخل التفاح والجلاء المهمة لتأكيد جدارة التأهل لدوري الكبار.



سجل أبطال الدوري



تربع خدمات رفح على عرش ألقاب المسابقة عن جدارة واستحقاق 6 مرات من أصل 14 مسابقة مكتملة، في النسخ الثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة، مواسم: 1996، 1998، 2006، 2016، 2019، 2020م.وزين شباب رفح خزائنه بلقبي النسختين السابعة والثامنة موسمي: 2013، 2014، وكذلك شباب خان يونس في النسختين السادسة والثانية عشرة موسمي: 2011 ، 2018م.



وكان أهلي غزة توج بلقب النسخة الأولى موسم 1985، كما توج خدمات الشاطئ بلقب النسخة الثانية موسم 1986.وأنجز الشجاعية مهمة النسخة التاسعة موسم 2015، وفعلها الصداقة عن جدارة في النسخة الحادية عشرة موسم 2017.