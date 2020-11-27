شؤون فلسطينية

هآرتس: عودة التنسيق الأمني "بدون تحفظات" وإسرائيل ستخصم أموال الشهداء والأسرى من "المقاصة"

هآرتس: عودة التنسيق الأمني "بدون تحفظات" وإسرائيل ستخصم أموال الشهداء والأسرى من "المقاصة"
رام الله - دنيا الوطن
كتب المحلل العسكري بصحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، عاموس هرئيل، أن الأسبوع الماضي، شهد تقدما على صعيد عودة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.

وقال هرائيل، صباح اليوم الجمعة، إنه بتعليمات من وزير الجيش غانتس، عقد الأسبوع الماضي بالضفة، اجتماعين بين ضباط كبار بالجيش الإسرائيلي، وقادة الأجهزة الأمنية في السلطة الفلسطينية، بحسب ترجمة (عكا).

وبحسب المحلل العسكري، سيشهد الأسبوع القادم عقد لقاءات جديدة، بين قادة المناطق الفرعية بالجيش الإسرائيلي في الضفة، ومسؤولي الأجهزة الأمنية الفلسطينية بهذه المناطق.

وأضاف، أن إسرائيل طلبت من السلطة عودة التنسيق الأمني بشكل كامل بدون أي تحفظات، وحصلت على ما طلبت.

ولفت المحلل، الى أن الكابنيت سيلتئم يوم الأحد القادم، لمناقشة تحويل أموال المقاصة الى السلطة، (عائدات الضرائب) وخصم قيمة ما يتم دفعه للأسرى والشهداء من هذه العائدات.

وأشار إلى أن السلطة سوف تستلم من إسرائيل حوالي ثلاثة مليار شيكل، بعدما يتم اقتطاع مئات ملايين الشواقل منها، وهي قيمة المبلغ الذي تدفعه السلطة للأسرى في السجون الإسرائيلية.

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