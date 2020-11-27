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مدير عام شرطة بيت لحم: أهالي المحافظة ملتزمون بالإغلاق

مدير عام شرطة بيت لحم: أهالي المحافظة ملتزمون بالإغلاق
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام شرطة محافظة بيت لحم العميد الحقوقي طارق الحاج، إن المحافظة تشهد التزاما كبيرا بالإغلاق، تماشيا مع قرارات وتعليمات الحكومة.

وأضاف الحاج، أنه تم نشر ثمانية حواجز محبة على مداخل المحافظة، إضافة إلى إغلاقات ثابتة داخلية عددها /15/، وحواجز داخل المدن وعددها ثمانية، ودورية مشتركة لمعالجة أي خرق للقرار.

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