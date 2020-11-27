حركة حماس تُعقب على حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال بجنيين

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة حماس: إن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال في مدينة جنين تستهدف القيادات الفاعلة والمؤثرة، والتي رفعت لواء الوحدة الوطنية والشراكة، وكانت داعية له كأساس لمواجهة الاحتلال ومخططاته.



وأضافت الحركة في بيان لها "أن أبناء حماس وقادتها سيظلون في المقدمة، دفاعا عن ثوابت شعبنا ومقدساته، فغالبية القيادات قضت عشرات السنوات في سجون الاحتلال دون أن تتزحزح عن خيار المقاومة ومواجهة الاحتلال".



وذكرت حماس: "نتوجه بالتحية لأبناء شعبنا في الضفة، فالمواجهات البطولية التي يخوضها شبان الضفة ضد الاحتلال هي نبض قلوب شباب شعبنا التي تهتف بالمقاومة كخيار لمواجهة الاحتلال".