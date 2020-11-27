عاجل

  • وزير الخارجية التركي: قيام دولة فلسطينية مستقلة ومتواصلة جغرافيا أصبح مستحيلا

  • وزير الخارجية التركي: فتح سفارات لدول عربية في القدس يقوض إمكانية قيام دولة فلسطينية

شؤون فلسطينية

حركة حماس تُعقب على حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال بجنيين

حركة حماس تُعقب على حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال بجنيين
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة حماس: إن حملة الاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال في مدينة جنين تستهدف القيادات الفاعلة والمؤثرة، والتي رفعت لواء الوحدة الوطنية والشراكة، وكانت داعية له كأساس لمواجهة الاحتلال ومخططاته.

وأضافت الحركة في بيان لها "أن أبناء حماس وقادتها سيظلون في المقدمة، دفاعا عن ثوابت شعبنا ومقدساته، فغالبية القيادات قضت عشرات السنوات في سجون الاحتلال دون أن تتزحزح عن خيار المقاومة ومواجهة الاحتلال".

وذكرت حماس: "نتوجه بالتحية لأبناء شعبنا في الضفة، فالمواجهات البطولية التي يخوضها شبان الضفة ضد الاحتلال هي نبض قلوب شباب شعبنا التي تهتف بالمقاومة كخيار لمواجهة الاحتلال".

أخبار ذات صلة

إصابة 6 لاعبين بفيروس (كورونا) قبل افتتاح منافسات بطولة دوري غزة

إصابة 6 لاعبين بفيروس (كورونا) قبل افتتاح منافسات بطولة دوري غزة

هآرتس: عودة التنسيق الأمني &#34;بدون تحفظات&#34; وإسرائيل ستخصم أموال الشهداء والأسرى من &#34;المقاصة&#34;

هآرتس: عودة التنسيق الأمني "بدون تحفظات" وإسرائيل ستخصم أموال الشهداء والأسرى من "المقاصة"

مدير عام شرطة بيت لحم: أهالي المحافظة ملتزمون بالإغلاق

مدير عام شرطة بيت لحم: أهالي المحافظة ملتزمون بالإغلاق

9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق شرق رام الله

إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق شرق رام الله

سفارة فلسطين بالقاهرة: نثمن الدور المصري في تسهيل سفر وعودة المواطنين

سفارة فلسطين بالقاهرة: نثمن الدور المصري في تسهيل سفر وعودة المواطنين

داخلية غزة: 2696 شخصًا غادروا القطاع خلال فتح المعبر

داخلية غزة: 2696 شخصًا غادروا القطاع خلال فتح المعبر

قطاع غزة يسجل أعلى نسبة إصابات منذ بدء جائحة (كورونا)

قطاع غزة يسجل أعلى نسبة إصابات منذ بدء جائحة (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

شؤون فلسطينية

إصابة 6 لاعبين بفيروس (كورونا) قبل افتتاح منافسات بطولة دوري غزة

إصابة 6 لاعبين بفيروس (كورونا) قبل افتتاح منافسات بطولة دوري غزة

مدير عام شرطة بيت لحم: أهالي المحافظة ملتزمون بالإغلاق

مدير عام شرطة بيت لحم: أهالي المحافظة ملتزمون بالإغلاق

حركة حماس تُعقب على حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال بجنيين

حركة حماس تُعقب على حملة الاعتقالات التي شنها الاحتلال بجنيين

إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق شرق رام الله

إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق شرق رام الله

سفارة فلسطين بالقاهرة: نثمن الدور المصري في تسهيل سفر وعودة المواطنين

سفارة فلسطين بالقاهرة: نثمن الدور المصري في تسهيل سفر وعودة المواطنين

داخلية غزة: 2696 شخصًا غادروا القطاع خلال فتح المعبر

داخلية غزة: 2696 شخصًا غادروا القطاع خلال فتح المعبر

الاحتلال يعتقل القياديين في حماس عبد الجبار جرار وإبراهيم نواهضة

الاحتلال يعتقل القياديين في حماس عبد الجبار جرار وإبراهيم نواهضة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بمحافظات الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بمحافظات الضفة

منوعات

شاهد: ملابس نورهان شعيب تعرضاها للإحراج

شاهد: ملابس نورهان شعيب تعرضاها للإحراج

شاهد: (بالبنط العريض) تقترب من 300مليون مشاهد بوقت قياسي

شاهد: (بالبنط العريض) تقترب من 300مليون مشاهد بوقت قياسي

شقيقة محمد رمضان &#34;تُطبطب&#34; عليه بعد أزمة التطبيع

شقيقة محمد رمضان "تُطبطب" عليه بعد أزمة التطبيع

بشرى تطلب أغرب (شبكة خطوبة) ممكن أن تحصل عليها العروس

بشرى تطلب أغرب (شبكة خطوبة) ممكن أن تحصل عليها العروس

شاهد: بعد شائعات الانفصال ديما بياعة تستمتع بالحمام التركي برفقة زوجها

شاهد: بعد شائعات الانفصال ديما بياعة تستمتع بالحمام التركي برفقة زوجها

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

عربي

مسؤول إسرائيلي: لا تطبيع مع السعودية طالما الملك سلمان في السلطة

مسؤول إسرائيلي: لا تطبيع مع السعودية طالما الملك سلمان في السلطة

اجتماع سعودي إماراتي مصري أردني لبحث تطورات الأزمة السورية

اجتماع سعودي إماراتي مصري أردني لبحث تطورات الأزمة السورية

آلاف السودانيين يشيعون الصادق المهدي

آلاف السودانيين يشيعون الصادق المهدي

هزة أرضية تضرب مدينة دمشق وريفها

هزة أرضية تضرب مدينة دمشق وريفها