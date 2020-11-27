9 وفيات و1936 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 79.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 19.7%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.



وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الجمعة، أنه تم تسجل 7 حالات وفاة في الضفة الغربية "بيت لحم (1)، الخليل (3)، جنين (2)، طولكرم (1)" وحالتا وفاة في قطاع غزة.



وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت على النحو التالي: الخليل (97)، جنين (50)، نابلس (129)، طولكرم (40)، رام الله والبيرة (83)، طوباس (10)، قلقيلية (15)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (17)، قطاع غزة (270).



وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (137)، نابلس (190)، بيت لحم (106)، قلقيلية (57)، رام الله والبيرة (122)، جنين (135)، أريحا والأغوار (14)، سلفيت (60)، طولكرم (86)، طوباس (75)، ضواحي القدس (32)، قطاع غزة (922).



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.



*التقرير الوبائي حول فيروس كورونا في فلسطين خلال الـ24 ساعة الأخيرة- الجمعة: 27/11/2020*



*الإصابات الجديدة*



• مدينة القدس: لا معطيات جديدة



• المحافظات الشمالية: 1014



• المحافظات الجنوبية: 922



*حالات التعافي الجديدة*



• مدينة القدس: لا معطيات جديدة



• المحافظات الشمالية: 449



• المحافظات الجنوبية: 270



*حالات الوفاة الجديدة*



• مدينة القدس: لا معطيات جديدة



• المحافظات الشمالية: 7



• المحافظات الجنوبية: 2



*المرضى في العناية المكثفة: 57*



*المرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي: 8*



*عدد الفحوصات: 7717*