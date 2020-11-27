إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق شرق رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ثلاثة مواطنين برصاص الاحتلال المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال قمع الاحتلال مسيرة سلمية رافضة لإقامة بؤرة استيطانية في منطقة عين سامية بقرية كفر مالك شرق رام الله.



وأفاد شهود عيان بأن عشرات المواطنين تجمعوا وسط القرية، وتوجهوا إلى أراضي عين سامية، إلا أن جيش الاحتلال منعهم من الوصول إلى المنطقة، ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلال جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز والصوت، وأصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في القدم، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع.



وفي السياق ذاته، قال عضو مجلس بلدي قرية المغير مرزوق ابو نعيم، إن قوات الاحتلال تمركزت على مدخل القرية الشرقي، ومنعت المواطنين والنشطاء وأصحاب الأراضي من الوصول إلى منطقة عين سامية المهددة بالاستيطان، والمشاركة في المسيرة الأسبوعية.



وأضاف أن مواجهات اندلعت عند المدخل الشرقي ما أدى لإصابة شابين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالغاز المسيل للدموع.



وتشهد المنطقة أسبوعيا انطلاق مسيرة سلمية تجاه منطقة عين سامية في كفر مالك احتجاجا على سرقة الأرض والمياه، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة هناك.