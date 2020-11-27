المتحدث باسم جيش الاحتلال يزعم: حصلت على هدايا من السعودية في عام 2017











رام الله - دنيا الوطنكشف المتحدث باسم الجيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، حصوله على هدايا من المملكة العربية السعودية في عام 2017.وقال أدرعي عبر موقع (تويتر) زاعماً: "يتم تداول هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنني أحمل هدايا من السعودية أرسلت إلي مؤخرًا، وفي الحقيقة أنها تعود إلى عام 2017، ودقيق الملاحظة سيفهم ذلك، ويعي أنها محاولة هدفها التحريض".