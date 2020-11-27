مسؤولة إسرائيلية: حل الصراع مع الفلسطينيين يجب أن يكون عبر الحوار المباشر

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رام الله - دنيا الوطن

قالت السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا، تسيبي حوتوفيلي، إن الصراع الإسرائيلي- الفلسطيني يجب أن يحل عن طريق الحوار المباشر، مؤكدة أن مخطط الضم ليس مطروحا حاليا.



ووفق موقع (إسرائيل 24) فقد أشارت السفيرة الإسرائيلية خلال مشاركتها في ندوة أقامتها "الرابطة الأنجلو-إسرائيلية" التي تتخذ من لندن مقرا لها، تحت عنوان "مبادئ اتفاق ابراهام للسلام والتعاون الإقليمي"، بمشاركة نظيريها السفيرين، البحريني الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، والإماراتي منصور بالهول، لفتت إلى أنه "ينبغي على المجتمع الدولي أن يدرك أنه لا الأمم المتحدة ولا أي منتدى آخر متعدد الأطراف بإمكانه حل القضية نيابة عن الجانبين، طالما أن الفلسطينيين يرفضون التفاوض مع إسرائيل"، مضيفة أن "الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يجب أن يحل عن طريق الحوار المباشر".



وأكدت حوتوفيلي أن مخطط الضم الإسرائيلي لإجزاء من الضفة الغربية ليس مطروحا حاليا على جدول أعمال الحكومة الإسرائيلية.