عاجل

  • إصابة بالرصاص الحي (التوتو) خلال المواجهات المستمرة في كفر مالك شرق رام الله

  • وزير الخارجية السعودي: ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تقف وراء مشاكل اليمن

  • وزير الخارجية السعودي: نرفض أي محاولة لربط الإسلام بالإرهاب

  • وزير الخارجية السعودي: المملكة تعرضت لمئات الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

  • وزير الخارجية السعودي: العالم الإسلامي عانى من الإرهاب وهو كفيل بالتصدي لهذه المشكلة

دولي

ترامب ينزعج من حفرة الغولف ويصفها باللعينة

ترامب ينزعج من حفرة الغولف ويصفها باللعينة
ظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو، غاضبا، يلعن الحفرة التي فشل في إدخال كرة الغولف إليها.

ووفقا لموقع (TMZ) الذي نشر الفيديو، وصل ترامب إلى ناديه في فيرجينيا بالقرب من واشنطن يوم عيد الشكر الخميس الماضي، للعب الغولف، ويظهر الرئيس الأمريكي وهو يهم بعصا الغولف عدة مرات قبل أن يضرب الكرة وتطير إلى الماء بدل أن تسقط في الحفرة المخصصة إليها.

ويبدو أن إخفاقه أثار غضبه ما دفعه إلى لعن الحفرة واستخدام كلمات نابية، بحسب البوابة، للتعبير عن انزعاجه الشديد من فشله في إصابة الهدف.

أخبار ذات صلة

المتحدث باسم جيش الاحتلال يزعم: حصلت على هدايا من السعودية في عام 2017

المتحدث باسم جيش الاحتلال يزعم: حصلت على هدايا من السعودية في عام 2017

مسؤولة إسرائيلية: حل الصراع مع الفلسطينيين يجب أن يكون عبر الحوار المباشر

مسؤولة إسرائيلية: حل الصراع مع الفلسطينيين يجب أن يكون عبر الحوار المباشر

مهاجما غانتس... ليبرمان: كيف لا يعلم شيئا عن لقاء نتنياهو بولي العهد السعودي

مهاجما غانتس... ليبرمان: كيف لا يعلم شيئا عن لقاء نتنياهو بولي العهد السعودي

كوريا الشمالية تشن هجمات &#34;سيبرانية&#34; والهدف لقاح (كورونا)

كوريا الشمالية تشن هجمات "سيبرانية" والهدف لقاح (كورونا)

العالم يقترب من مليون ونصف المليون وفاة بسبب (كورونا)

العالم يقترب من مليون ونصف المليون وفاة بسبب (كورونا)

ترامب: حالة واحدة فقط ستجعلني أغادر البيت الأبيض

ترامب: حالة واحدة فقط ستجعلني أغادر البيت الأبيض

&#34;الصحة العالمية&#34;: قد نعود إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات

"الصحة العالمية": قد نعود إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات

الرئيس الصيني يهنئ جو بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

الرئيس الصيني يهنئ جو بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

شؤون فلسطينية

إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق شرق رام الله

إصابة ثلاثة مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق شرق رام الله

سفارة فلسطين بالقاهرة: نثمن الدور المصري في تسهيل سفر وعودة المواطنين

سفارة فلسطين بالقاهرة: نثمن الدور المصري في تسهيل سفر وعودة المواطنين

الاحتلال يعتقل القياديين في حماس عبد الجبار جرار وإبراهيم نواهضة

الاحتلال يعتقل القياديين في حماس عبد الجبار جرار وإبراهيم نواهضة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بمحافظات الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بمحافظات الضفة

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

طالع.. قائمة أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

طالع.. قائمة أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

انخفاض آخر للدولار مقابل الشيكل

انخفاض آخر للدولار مقابل الشيكل

سلطة الطاقة بغزة تُوضح سعر الكهرباء المباعة من المولدات التجارية

سلطة الطاقة بغزة تُوضح سعر الكهرباء المباعة من المولدات التجارية

منوعات

شاهد: ملابس نورهان شعيب تعرضاها للإحراج

شاهد: ملابس نورهان شعيب تعرضاها للإحراج

شاهد: (بالبنط العريض) تقترب من 300مليون مشاهد بوقت قياسي

شاهد: (بالبنط العريض) تقترب من 300مليون مشاهد بوقت قياسي

شقيقة محمد رمضان &#34;تُطبطب&#34; عليه بعد أزمة التطبيع

شقيقة محمد رمضان "تُطبطب" عليه بعد أزمة التطبيع

بشرى تطلب أغرب (شبكة خطوبة) ممكن أن تحصل عليها العروس

بشرى تطلب أغرب (شبكة خطوبة) ممكن أن تحصل عليها العروس

شاهد: بعد شائعات الانفصال ديما بياعة تستمتع بالحمام التركي برفقة زوجها

شاهد: بعد شائعات الانفصال ديما بياعة تستمتع بالحمام التركي برفقة زوجها

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

عربي

مسؤول إسرائيلي: لا تطبيع مع السعودية طالما الملك سلمان في السلطة

مسؤول إسرائيلي: لا تطبيع مع السعودية طالما الملك سلمان في السلطة

اجتماع سعودي إماراتي مصري أردني لبحث تطورات الأزمة السورية

اجتماع سعودي إماراتي مصري أردني لبحث تطورات الأزمة السورية

آلاف السودانيين يشيعون الصادق المهدي

آلاف السودانيين يشيعون الصادق المهدي

هزة أرضية تضرب مدينة دمشق وريفها

هزة أرضية تضرب مدينة دمشق وريفها