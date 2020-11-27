ترامب ينزعج من حفرة الغولف ويصفها باللعينة

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ظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو، غاضبا، يلعن الحفرة التي فشل في إدخال كرة الغولف إليها.



ووفقا لموقع (TMZ) الذي نشر الفيديو، وصل ترامب إلى ناديه في فيرجينيا بالقرب من واشنطن يوم عيد الشكر الخميس الماضي، للعب الغولف، ويظهر الرئيس الأمريكي وهو يهم بعصا الغولف عدة مرات قبل أن يضرب الكرة وتطير إلى الماء بدل أن تسقط في الحفرة المخصصة إليها.



ويبدو أن إخفاقه أثار غضبه ما دفعه إلى لعن الحفرة واستخدام كلمات نابية، بحسب البوابة، للتعبير عن انزعاجه الشديد من فشله في إصابة الهدف.