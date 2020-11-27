مهاجما غانتس... ليبرمان: كيف لا يعلم شيئا عن لقاء نتنياهو بولي العهد السعودي

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم أفيغدور ليبرمان، وزير الجيش الإسرائيلي السابق، بيني غانتس الوزير الحالي للجيش، متهمًا إياه أنه لا يعلم الكثير عما يدور في بلاده.



ونشر ليبرمان على صفحته بموقع (فيسبوك)، مهاجما غانتس، مبينا أنه ليس رئيس وزراء بالإنابة فحسب، ولكنه وزير جيش بالإنابة أيضا، أو وزير احتياطي.



وقال ليبرمان: إن غانتس لا يعلم ما يدور في بلاده، ومدى أهمية منصبه، كوزير جيش لدولة إسرائيل، مشيرا إلى أنه لا يعلم بصفقات الأسلحة التي تبيعها بلاده لدول مجاورة، أو حتى زيارة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو لدولة غريبة، توصف حتى الآن بأنها دولة "معادية".



وألمح ليبرمان إلى زيارة زعمت تقارير أن نتنياهو قام بها إلى السعودية، الاثنين الماضي، والتقى خلالها بولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في العاصمة الرياض.



وقال ليبرمان: باختصار، غانتس على استعداد للتخلي عن كل شيء، دون التخلي عن الكرسي.