سفارة فلسطين بالقاهرة: نثمن الدور المصري في تسهيل سفر وعودة المواطنين

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكدت السفارة الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة، على أن 2500 مواطنًا غادروا عبر معبر رفح البري، خلال الثلاثة أيام الماضية، في حين وصل 830 آخرون إلى قطاع غزة.



وقالت السفارة في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن": إن من بين المغادرين 321 مرحلين لمطار القاهرة برفقة مندوبي السفارة، مضيفة أن 830 مواطن من مصر وخارجها دخلوا قطاع غزة، من بينهم 102 مرحل من مطار القاهرة لمعبر رفح برفقة مندوبي السفارة.



وبدوره، أشاد سفير دولة فلسطين ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح بالدور المصري في تخفيف الأعباء عن أبناء شعبنا وتسهيل سفر وعودة المواطنين، سواء من داخل مصر أو خارجها، ودعمهم المستمر للقضية الفلسطينية.