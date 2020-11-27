اجتماع سعودي إماراتي مصري أردني لبحث تطورات الأزمة السورية

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رام الله - دنيا الوطن

عقدت مصر والسعودية والإمارات والأردن يوم الخميس، اجتماعا تشاوريا على مستوى كبار المسؤولين في وزارات الخارجية لبحث تطورات الأزمة السورية.



وأكد مجلس الوزراء المصري في بيان نشره موقع (المصري اليوم) أن الاجتماع تطرق إلى سبل تسوية الأزمة السورية وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 22854 بما يحفظ وحدة سوريا وسلامة أراضيها.



وأضاف أنه تم خلال اللقاء "بحث تعزيز الجهود المشتركة لصون عروبة سوريا ومقدرات الشعب السوري".