آلاف السودانيين يشيعون الصادق المهدي

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رام الله - دنيا الوطن

يشيع آلاف السودانيين اليوم الجمعة زعيم "حزب الأمة القومي" السوداني، الصادق المهدي، الذي توفي أمس الخميس، عن عمر ناهز 85 عاما متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد احتشد الآلاف في قبة الإمام المهدي في مدينة أم درمان في وداع آخر رئيس وزراء سوداني منتخب، حيث سيوارى الثرى في مسقط رأسه.



ووصل جثمان الصادق المهدي صباح اليوم إلى مطار الخرطوم، آتيا من الإمارات، حيث كان باستقباله عدد من كبار المسؤولين في البلاد.



وأوعز الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بإقامة جنازة رسمية للصادق المهدي، كما أعلنت الحكومة السودانية الحداد لثلاثة أيام، ووجهت بتنكيس الأعلام في جميع مرافق الدولة ومؤسساتها داخل البلاد، والسفارات السودانية في الخارج.