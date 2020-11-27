داخلية غزة: 2696 شخصًا غادروا القطاع خلال فتح المعبر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إحصائية عمل معبر رفح البري خلال فتحه ثلاثة أيام في الاتجاهين (24-26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020).



وقالت داخلية غزة: إن إجمالي المغادرين 2696، فيما إجمالي القادمين بلغ 829، بينما إجمالي المرجعين: 223 شخصًا.



يذكر أنه تم فتح المعبر ثلاثة أيام وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس، قبل أن يتم إغلاقه اليوم.