داخلية غزة: 2696 شخصًا غادروا القطاع خلال فتح المعبر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إحصائية عمل معبر رفح البري خلال فتحه ثلاثة أيام في الاتجاهين (24-26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020).
وقالت داخلية غزة: إن إجمالي المغادرين 2696، فيما إجمالي القادمين بلغ 829، بينما إجمالي المرجعين: 223 شخصًا.
يذكر أنه تم فتح المعبر ثلاثة أيام وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس، قبل أن يتم إغلاقه اليوم.
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إحصائية عمل معبر رفح البري خلال فتحه ثلاثة أيام في الاتجاهين (24-26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020).
وقالت داخلية غزة: إن إجمالي المغادرين 2696، فيما إجمالي القادمين بلغ 829، بينما إجمالي المرجعين: 223 شخصًا.
يذكر أنه تم فتح المعبر ثلاثة أيام وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس، قبل أن يتم إغلاقه اليوم.
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