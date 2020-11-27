شؤون فلسطينية

داخلية غزة: 2696 شخصًا غادروا القطاع خلال فتح المعبر

داخلية غزة: 2696 شخصًا غادروا القطاع خلال فتح المعبر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إحصائية عمل معبر رفح البري خلال فتحه ثلاثة أيام في الاتجاهين (24-26 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020).

وقالت داخلية غزة: إن إجمالي المغادرين 2696، فيما إجمالي القادمين بلغ 829، بينما إجمالي المرجعين: 223 شخصًا.

يذكر أنه تم فتح المعبر ثلاثة أيام وهي الثلاثاء والأربعاء والخميس، قبل أن يتم إغلاقه اليوم.

أخبار ذات صلة

سفارة فلسطين بالقاهرة: نثمن الدور المصري في تسهيل سفر وعودة المواطنين

سفارة فلسطين بالقاهرة: نثمن الدور المصري في تسهيل سفر وعودة المواطنين

قطاع غزة يسجل أعلى نسبة إصابات منذ بدء جائحة (كورونا)

قطاع غزة يسجل أعلى نسبة إصابات منذ بدء جائحة (كورونا)

الرجوب: الرئيس ملتزم بتحقيق المصالحة واجراء الانتخابات

الرجوب: الرئيس ملتزم بتحقيق المصالحة واجراء الانتخابات

الاحتلال يعتقل القياديين في حماس عبد الجبار جرار وإبراهيم نواهضة

الاحتلال يعتقل القياديين في حماس عبد الجبار جرار وإبراهيم نواهضة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

أسعار الذهب في أسواق فلسطين اليوم الجمعة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بمحافظات الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بمحافظات الضفة

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

بدء الإغلاق الشامل بمحافظات الضفة الغربية 48 ساعة

بدء الإغلاق الشامل بمحافظات الضفة الغربية 48 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

السلطة.. ما بين قاتل أبو عمار وقطع رواتب الموظفين

شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة: نثمن الدور المصري في تسهيل سفر وعودة المواطنين

سفارة فلسطين بالقاهرة: نثمن الدور المصري في تسهيل سفر وعودة المواطنين

الاحتلال يعتقل القياديين في حماس عبد الجبار جرار وإبراهيم نواهضة

الاحتلال يعتقل القياديين في حماس عبد الجبار جرار وإبراهيم نواهضة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بمحافظات الضفة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بمحافظات الضفة

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

طالع.. قائمة أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

طالع.. قائمة أسعار الخضروات والفواكه والدجاج في أسواق غزة

انخفاض آخر للدولار مقابل الشيكل

انخفاض آخر للدولار مقابل الشيكل

سلطة الطاقة بغزة تُوضح سعر الكهرباء المباعة من المولدات التجارية

سلطة الطاقة بغزة تُوضح سعر الكهرباء المباعة من المولدات التجارية

الاحتلال يُغلق حاجز بيت فوريك شرق نابلس

الاحتلال يُغلق حاجز بيت فوريك شرق نابلس

منوعات

شاهد: ملابس نورهان شعيب تعرضاها للإحراج

شاهد: ملابس نورهان شعيب تعرضاها للإحراج

شاهد: (بالبنط العريض) تقترب من 300مليون مشاهد بوقت قياسي

شاهد: (بالبنط العريض) تقترب من 300مليون مشاهد بوقت قياسي

شقيقة محمد رمضان &#34;تُطبطب&#34; عليه بعد أزمة التطبيع

شقيقة محمد رمضان "تُطبطب" عليه بعد أزمة التطبيع

بشرى تطلب أغرب (شبكة خطوبة) ممكن أن تحصل عليها العروس

بشرى تطلب أغرب (شبكة خطوبة) ممكن أن تحصل عليها العروس

شاهد: بعد شائعات الانفصال ديما بياعة تستمتع بالحمام التركي برفقة زوجها

شاهد: بعد شائعات الانفصال ديما بياعة تستمتع بالحمام التركي برفقة زوجها

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

10آلاف دولار غرامة التشهير بحليمة بولند

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

شاهد: سلاف فواخرجي تطالب بفصل الدين عن الدولة وتعلق على مشهدها (القبلة)

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

هكذا حلمت رانيا محمود ياسين بوالدها في الليلة الأربعين لرحيله

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

بالفيديو.. ابنة عباس النوري: لم يكن ديمقراطياً وهكذا تمرّدت عليه

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

إلهام شاهين: أنا امرأة فشلت في الزواج مع مرتبة الشرف

عربي

اجتماع سعودي إماراتي مصري أردني لبحث تطورات الأزمة السورية

اجتماع سعودي إماراتي مصري أردني لبحث تطورات الأزمة السورية

آلاف السودانيين يشيعون الصادق المهدي

آلاف السودانيين يشيعون الصادق المهدي

هزة أرضية تضرب مدينة دمشق وريفها

هزة أرضية تضرب مدينة دمشق وريفها

الجزائر تنفي منع مواطنيها من دخول الإمارات

الجزائر تنفي منع مواطنيها من دخول الإمارات