شؤون فلسطينية

الرجوب: الرئيس ملتزم بتحقيق المصالحة واجراء الانتخابات

الرجوب: الرئيس ملتزم بتحقيق المصالحة واجراء الانتخابات
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أكد اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، التزام الرئيس محمود عباس بتحقيق المصالحة وإنجاز الشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام.
 
وأطلع اللواء الرجوب، القنصل البريطاني العام، فيليب هول، على أخر التطورات السياسية على الساحة السياسية.

ووضع الرجوب هول، خلال اللقاء، في صورة آخر المستجدات على صعيد ملف الحوار الوطني الهادف لإنهاء الانقسام وبناء الشراكة الوطنية من خلال انتخابات ديموقراطية حرة ونزيهة.

ووضع الرجوب القنصل البريطاني في صورة الانتهاكات المتواصلة من قبل الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا في كافة المناطق، من هدم للمنازل ومصادرة للأراضي والتوسع في بناء المستوطنات.

كما أكد الرجوب على ضرورة وجود حراك دولي عاجل بهدف حماية شعبنا من انتهاكات الاحتلال، وانهاء معاناته وتحقيق آماله بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل مشكلة اللاجئين على أساس قرارات الشرعية الدولية.

كما أكد الرجوب أن القيادة الفلسطينية ترحب بدعوة الرباعية الدولية باستئناف مفاوضات السلام تحت رعايتها ووفقا لقرارات الشرعية الدولية.

بدوره أكد هول دعم بلاده لجهود الحوار الوطني الفلسطيني مؤكدا ضرورة استمرار الحوار الفلسطيني لتحقيق انتخابات ديمقراطية وتجديد شرعية النظام السياسي الفلسطيني لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة باستراتيجية فلسطينية موحدة
مستندة على الشرعية الدولية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

كما أكد دعم بلاده لحل الدولتين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وإحلال السلام في الشرق الأوسط، إضافة لدعم عملية الانتخابات التي تسعى القيادة الفلسطينية إلى إجرائها.

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