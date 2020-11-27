الاحتلال يعتقل القياديين في حماس عبد الجبار جرار وإبراهيم نواهضة

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، القياديين في حركة حماس عبد الجبار جرار وإبراهيم نواهضة.



وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت القيادي في حماس الشيخ عبد الجبار جرار، بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة جنين.



كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اليامون قضاء جنين، واعتقلت الأسير المحرر القيادي إبراهيم طاهر نواهضة، بعد دهم وتفتيش منزله.



والقيادي عبد الجبار جرار، مواليد عام 1966 في قرية الجديدة بمحافظة جنين، وهو متزوج ولديه ولدان وبنتان.



واستدعي لدى الاحتلال أول مرة عام 1983، واعتقل للمرة الأولى عام 1990، ثمَّ توالت اعتقالاته لتصل لـ30 مرة ولتبلغ أكثر من 14 عامًا، عانى خلالها من ظروف صحية.



أما القيادي إبراهيم طاهر نواهضة، ولد عام 1965 واعتقل خلال فترة دراسته الجامعية، مرتين في الاعتقال الإداري، الأولى لمدة ستة أشهر، والثانية لمدة 3 أشهر.