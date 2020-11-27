الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بمحافظات الضفة

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الجمعة، حملة اعتقالات ومداهمات طالت عدداً من المواطنين في أماكن متفرقة في الضفة الغربية المُحتلة.



ففي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، ثلاثة مواطنين من قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.



وأكّدت مصادر أمنية، على أنّ عدداً من الجيبات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت قرية بيت دجن وداهمت عدداً من المنازل واعتقلت كل من ثوري إبراهيم أبو مرتضى (٤٤ عاماً)، والشقيقين عبد الرحمن وعبد الرحيم طلب حاج محمد.



وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال المتمركزة على مفرق مستوطنة مجمع "غوش عصيون"،خالد فراج (٣٢ عاماً)، بعد إنزاله من المركبة واحتجازه ثم اعتقاله.