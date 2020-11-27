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كوريا الشمالية تشن هجمات "سيبرانية" والهدف لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أفادت تقارير إعلامية كورية جنوبية، بأن وكالة المخابرات الوطنية نجحت في إحباط محاولات كورية شمالية لاختراق الشركات الكورية الجنوبية التي تطوّر لقاحات لفيروس (كورونا) المستجد.

ونقل موقع "نيوز 1" الإخباري، الجمعة، عن عضو في لجنة المخابرات بالبرلمان قوله إن وكالة المخابرات الكورية الجنوبية أحبطت محاولات كورية شمالية، كانت تسعى لاختراق الشركات الكورية التي تعمل على تطوير لقاحات لكوفيد-19.

ونسب الموقع إلى ها تاي-كيونغ العضو بالبرلمان قوله: "بعد الاطلاع على إحاطة من وكالة المخابرات الوطنية فإن الوكالة لم تحدد عدد شركات الأدوية التي استهدفت أو أسماءها، لكنها قالت إنه لم يقع أي ضرر من محاولات الاختراق"، حسبما نقلت (رويترز).

وكانت شركة "مايكروسوفت" قد قالت الأسبوع الماضي إن متسللين يعملون لحساب حكومتي روسيا وكوريا الشمالية حاولوا اقتحام شبكات سبع شركات أدوية ومراكز متخصصة في أبحاث اللقاحات في كوريا الجنوبية وكندا وفرنسا والهند والولايات المتحدة.

وتعمل شركة "سيلتريون" الكورية الجنوبية على علاج تجريبي لكوفيد-19 أظهر خفضا يصل إلى 100 ضعف في الحمل الفيروسي للمرض في التجارب على الحيوانات.

وقالت "سيلتريون" إن دراستها قبل المرحلة السريرية أظهرت تحسن التعافي من أعراض سيلان الأنف والسعال وآلام الجسم، بعد اليوم الأول من العلاج، والقضاء على التهاب الرئة في غضون 6 أيام.

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