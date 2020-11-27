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هزة أرضية تضرب مدينة دمشق وريفها

هزة أرضية تضرب مدينة دمشق وريفها
رام الله - دنيا الوطن
أفاد المركز الوطني السوري للزلازل، الجمعة، أن محطات المركز، رصدت هزة أرضية بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، شعر بها سكان العاصمة دمشق وريفها.

وأشار المركز، أن الهزة التي ضربت بعد منتصف ليل الخميس/ الجمعة، بعمق 10 كم، وتبعد 9 كم جنوب غرب مدينة جيرود في ريف دمشق.

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