دولي

العالم يقترب من مليون ونصف المليون وفاة بسبب (كورونا)

العالم يقترب من مليون ونصف المليون وفاة بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى صباح اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس يقارب المليون و438 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة المصابين المعلن نحو 61 مليونا و309 آلاف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 42 مليونا و397 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الخميس، تراجعاً طفيفاً مقارنه باليوم الذي سبقه في عدد الوفيات والإصابات الجديدة المكتشفة، حيث سجلت 541 ألف و207 إصابات جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 10,957 حالة وفاة.

ووفق شبكة (رويترز) فقد أوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الخميس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,306 وفيات)، والمكسيك (858 وفاة)، وايطاليا (822 وفاة)، والبرازيل (698 وفاة)، وبولندا (580 وفاة).

وأشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (108,063 إصابة)، والهند (43,174 اصابة)، والبرازيل (37,672 إصابة)، وإيطاليا (29,003 إصابات)، وروسيا (25,487 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وإجمالي عدد إصابات، حيث أوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الجمعة الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (269,555 وفاة)، والبرازيل (171,497 وفاة)، والهند (135,752 وفاة)، والمكسيك (104,242 وفاة)، وبريطانيا (57,031 وفاة).

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