الاحتلال يعتقل أسيرًا محررًا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متأخرة من ليلة أمس، شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على مفرق مستوطنة مجمع "غوش عصيون"، اعتقلت خالد فراج (32 عاما)، بعد ان إنزاله من المركبة واحتجازه ثم اعتقاله.