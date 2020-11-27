دولي

ترامب: حالة واحدة فقط ستجعلني أغادر البيت الأبيض

ترامب: حالة واحدة فقط ستجعلني أغادر البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوّت المجمع الانتخابي لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.

وفي تصريح يعتبر الأقرب إلى إقراره بالهزيمة، ذكر ترامب أنه إذا صدق المجمع الانتخابي على أن بايدن هو الفائز في الانتخابات فسوف يغادر البيت الأبيض.

ومن المقرر تنصيب بايدن في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل بعد اجتماع للمجمع الانتخابي في 14 كانون الأول/ ديسمبر للتصويت على الرئيس.

يذكر أن بايدن فاز بانتخابات الرئاسة التي أجريت في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر بأغلبية 306 أصوات من أصوات المجمع الانتخابي أي أكثر بكثير من الأصوات المطلوبة للفوز وعددها 270 في حين حصل ترامب على 232 صوتا. ويتفوق بايدن على ترامب أيضا بأكثر من ستة ملايين في التصويت الشعبي.

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