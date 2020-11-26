سلطة الطاقة بغزة تُوضح سعر الكهرباء المباعة من المولدات التجارية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت سلطة الطاقة، بغزة، اليوم الخميس، على ما تم التوافق عليه بين الحكومة، وممثلي أصحاب المولدات التجارية، حول سعر (الكيلو وات).



وشددت سلطة الطاقة، في بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن"، نسخة عنه، أن آلية الاحتساب وفقاً لنظام ترخيص المولدات التجارية، هي (كيلو وات) في الساعة، ويمنع الاستناد إلى أي وحدة أخرى.



وأوضحت، أن قيمة استهلاك الكهرباء، عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، تحتسب بقيمة 2.5 شيكل كحد أقصى، لكل كيلو وات في الساعة، تدفع على شكل سلفة، إلى حين انتهاء أعمال اللجنة المشتركة لدراسة السعر النهائي.



وأهابت، بأصحاب المولدات القائمة، ضرورة الانتهاء من تصويب أوضاعهم، طبقاً لنظام ترخيص المولدات، في موعد أقصاه 31 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، مؤكدة على منع عمل الشبكات غير المرخصة بعد هذا التاريخ.



ودعت المواطنين، إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة، لما ورد في بيانها.