شؤون فلسطينية

الاحتلال يُغلق حاجز بيت فوريك شرق نابلس

الاحتلال يُغلق حاجز بيت فوريك شرق نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، حاجز بيت فرويك إلى الشرق من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال، أغلقوا الحاجز في كلا الاتجاهين، بدعوى العثور على جسم مشبوه بالقرب منه.

وذكر الشهود، بأن جنود الاحتلال، أحضروا روبرتاً آلياً للتعامل مع الجسم المشتبه فيه في الساعات المقبلة.
 
ويوجد في الضفة الغربية، أكثر من 700 حاجز عسكري ما بين الثابت والطيار، يعيق حركة المواطنين، وينغص حياة المسافرين
عبرها.

وتحولت حواجز الاحتلال بكافة أشكالها إلى مصائد، يتلقف خلالها جنود الاحتلال المواطنين من خلال الاعتقال والاستجواب
والإذلال.
 
كما شهدت الحواجز الاحتلال، العشرات من حالات الإعدام بحق الفلسطينيين، ولا سيما خلال السنوات الخمس الأخيرة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووثق التقرير استشهاد مواطنين اثنين، وجرح (154) آخرين بنيران قوات الاحتلال، التي اعتقلت (384) مواطنًا، وهدمت (16) منزلًا.

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