شؤون فلسطينية

بلدية غزة: نقص الوقود سيؤثر سلباً على مستوى الخدمات

بلدية غزة: نقص الوقود سيؤثر سلباً على مستوى الخدمات
رام الله - دنيا الوطن
أكدت بلدية غزة، أنها بحاجة لتوفير كميات من الوقود، تكفي للعمل لاسيما خلال المنخفضات الجوية وحالات الطوارئ، التي تتعرض لها المدينة، موضحةً أن نقص الوقود اللازم لعمل البلدية، سيؤدي إلى تراجع كبير في مستوى الخدمات الأساسية، التي تقدمها البلدية للمواطنين في المدينة.

وقالت البلدية: "إن كمية الوقود المتوفرة حالياً لاتزيد عن 3000 لتر، وهي كمية قليلة لاتكفي للعمل لاسيما في أوقات الطوارئ والمنخفضات الجوية التي تحتاج فيها البلدية لكمية أكبر نسبياً بسبب العمل المتواصل على مدار الساعة في تقديم الخدمات وتصريف مياه الأمطار".

وأهابت بالمواطنين في المدينة لاسيما فئة المقتدرين بضرورة تسديد فاتورة الخدمات أو جزء منها والاستفادة من التسهيلات المالية التي تقدمها البلدية للمواطنين لتمكنيها من الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية ومساعدتها في تجاوز الأزمة.

وشددت على أن عدم الاستجابة لطلب البلدية وتوفير الوقود اللازم سيؤدي إلى تداعيات كبيرة وتراجع في مستوى الخدمات الأساسية كالنظافة وتوفير المياه ومعالجة طفح الصرف الصحي والخدمات الأخرى.

وبينت أنها على تواصل دائم مع وزارة الحكم المحلي للعمل على مساعدة البلدية في توفير الوقود اللازم وبدعم حكومي على حساب المقاصة بين البلدية والمؤسسات الحكومية، مؤكدة أنها لن تدخر جهداً في الاستمرار بتقديم الخدمات وحث الجهات ذات العلاقة لمؤازرة البلدية في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه البلدية والقطاع بشكل عام.

ويذكر، أن بلدية غزة، تعاني من أزمة مالية حادة، بسبب تراجع عائداتها المالية، وعدم التزام نسبة كبيرة من المواطنين بدفع فاتورة الخدمات لاسيما خلال جائحة (كورونا)، التي أثرت بشكل كبير على كافة قطاعات الاقتصاد المحلي.

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