دولي

"الصحة العالمية": قد نعود إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات

"الصحة العالمية": قد نعود إلى الوضع الطبيعي العام المقبل مع ظهور اللقاحات
رام الله - دنيا الوطن
رجح مدير برامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، أنه سيكون من المحتمل العودة إلى الوضع الطبيعي العام المقبل، مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا).

وقال رايان في تصريح لقناة (RTE) التلفزيونية الإيرلندية، اليوم الخميس: "أعتقد أن الحياة كما عرفناها أمر محتمل جداً، لكننا سنضطر للاستمرار بالإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي"، بحسب (رويترز).

وتابع: أن "اللقاحات لا تعني صفر (كوفيد- 19).، وإن ظهور اللقاحات، إضافة إلى إجراءاتنا الحالية، سيسمح لنا بتسوية المنحنى بالفعل، وتفادي الإغلاق،  وتحقيق السيطرة الفعالة على المرض".

ودعا إلى تقليص فرص نشر العدوى، وخصوصاً في فترة أعياد الميلاد، مشيراً إلى ضرورة تفادي التجمعات الكبيرة للناس.

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