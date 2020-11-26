الخارجية: وفاتان و57 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، بتسجيل حالتي وفاة، و57 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد حالات الوفاة إلى 309، و7454 إصابة.



وأشارت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية، للمواطن سمير درويش خليل، القدس (63 عاماً)، والمواطنة رباب كاظم صالح الحلو (68 عاماً)، يرفع عدد حالات الوفاة إلى 106 حالات.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجيل 51 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية في كل من شيكاغو، ونيويورك، ونيوجيرسي؛ ليرتفع عدد الإصابات إلى 4571 إصابة، وعدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية لليوم العاشر على التوالي.



وأوضحت سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الإيطالية، أنه تم تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 203 إصابة.



وأفادت سفارة دولة فلسطين لدى اسبانيا، بتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف الجالية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 39 إصابة وأفاد الفريق المختص في الخارجية بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين والطلبة، ورجال الأعمال صباح اليوم إلى تركيا، للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم.