الصحة بغزة: الوضع يتجه نحو الأسوأ في الموجة الثالثة من تفشي (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أكد، أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة، بغزة، أن الوضع في القطاع، يتجه نحو الأسوأ، في الموجة الثالثة من تفشي فيروس (كورونا).



وأضاف القدرة، خلال حديثه لفضائية (الأقصى)، أن ذلك سيؤدي لزيادة حالات الوفاة، لأشخاص ليس لديهم تاريخ مرضي، ومن كافة الفئات العمرية، مما يستلزم اتخاذ المزيد من إجراءات الوقاية.



وشدد، على أن انتشار الفيروس، يتمدد في قطاع غزة، ويشكل ضغطاً على المجتمع، والمنظومة الصحية، مشيراً إلى أن وزارته تراجع باستمرار سياساتها وإجراءاتها، وتعمل على مدار الساعة من أجل تثبيط الانتشار.



وأوضح، أن وزارة الصحة، لديها القدرة على توفير الأكسجين لـ 150 سريراً في مستشفى غزة الأوروبي، وغيره من المستشفيات، ولكن مع زيادة الإصابات بشكلٍ مستمر، يستلزم على الوزارة أن تقوم برفع هذه الجهوزية.



وتابع: "قطاع غزة، مازال يسجل أعداداً متزايدة من الإصابات، وهذا يزيد من أعداد الحالات، التي تحتاج إلى رعاية طبية مختلفة"، مؤكداً، أن المرحلة الحالية في إطار مواجهة الجائحة عنوانها الاستجابة والتعايش، وهما يسيران بشكل متلازم.



وحول نسب التعافي، أكد القدرة، أن المؤشرات الصحية في غزة جيدة، مقارنة بالمؤشرات العالمية، وكلما تضافرت الجهود سنحقق نتائج أفضل، لافتاً إلى أن معدل التعافي في القطاع بلغ 58%.



ونعى القدرة، أحمد محمد نوفل، وهو من العاملين في مركز شهداء تل السلطان، الذي توفي إثر إصابته بفيروس (كورونا).