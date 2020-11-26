الرئيس الصيني يهنئ جو بايدن بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم (الأربعاء) رسالة إلى جو بايدن لتهنئته بانتخابه رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية.



وقال شي: "إن التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الصينية-الأمريكية لا تخدم فقط المصالح الجوهرية لشعبي الدولتين ولكنها تلبي أيضا التطلعات المشتركة للمجتمع الدولي".



وأعرب عن أمله في أن يدعم الجانبان روح عدم الصراع وعدم المواجهة والاحترام المتبادل والتعاون المربح للطرفين، والتركيز على التعاون وإدارة الخلافات ودفع التنمية السليمة والمستقرة

للعلاقات الصينية-الأمريكية، والتكاتف مع الدول الأخرى والمجتمع الدولي لدعم الهدف النبيل المتمثل في السلام والتنمية العالميتين.



وفي نفس الوقت، أرسل نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان رسالة تهنئة إلى كامالا هاريس لتهنئتها بانتخابها نائبة للرئيس الأمريكي.